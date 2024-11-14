شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشارك في مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

يٌعقد في الرابعة عصر غداً الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، والذي يقام بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويعقد خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق مؤتمراً صحفياً في الرابعة عصر الغد، على أن يعقبه مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي الزمالك والنصر الليبي في الرابعة والنصف عصراً.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.