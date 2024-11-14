شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هانى أبو ريدة توضح حقيقة تصريحات ممثلها القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت قائمة المهندس هاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري، التصريحات المنسوبة إلى محامي القائمة، والتي تحدثت عن أمور تخص عمل المجلس الجديد حال انتخابه لقيادة الكرة المصرية في السنوات المقبلة وما يخص رابطة الأندية.

وتؤكد القائمة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن التصريحات المنسوبة للمحامي ليست حقيقية على الإطلاق، ولم يدل بها المحامي، الذي كان دوره التقدم بالأمس بأوراق ترشح القائمة لخوض الانتخابات والإجراءات القانونية ولم يكن له أي دلو فيما يخص غير ذلك.

القائمة أشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الرد على جميع الاستفسارات بشكل واضح ومنظم، والإعلان بشكل رسمي عن خطة العمل والبرنامج الانتخابي لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وكانت هناك بعض التصريحات التي تم نسبها لمحامي قائمة هاني أبوريدة عن مستقبل اتحاد الكرة والرياضة المصرية مع مجلس أبوريدة حال نجاحه، في مقدمتها إلغاء رابطة الأندية مع عودة الدوري تحت ادارة اتحاد الكرة وتغييرات إدارية في الاتحاد تخص المدير التنفيذي وغيره من موظفي الاتحاد.