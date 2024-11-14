شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لـ صلاح محسن فى مران المصري بعد انتهاء أزمة حادث التصادم والان مع تفاصيل الخبر

يخضع صلاح محسن مهاجم النادي المصري، لبرنامج تدريبي خاص وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، وذلك بعد انتهاء أزمة حادث التصادم الذي تعرض له اللاعب أمس واضطر إلى الغياب عن التدريبات، حيث انتهى الأمر بالتصالح بين الطرفين.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها علي ماهر مدرب المصري، للاعبين، عقب التعادل مع الجونة سلبياً في الأسبوع الثاني من الدوري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق.

وأضاف المصدر أن المصري يقص شريط مبارياته الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري يوم 27 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من المجموعات، على ستاد السويس الجديد الذي يستضيف المباريات المحلية للفريق البورسعيدي.