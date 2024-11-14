شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم موعد انتظام على معلول فى التدريبات بعد نهاية التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

يحدد الجهاز الفني للأهلي موعد انتظام علي معلول لاعب الفريق في التدريبات الجماعية عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، نظرا لخوض منتخب مصر مباراتيه أمام الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

واقترب علي معلول من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في النسخة الماضية.

وخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي في الأهلي وبات على مقربة من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية قبل حسم موقفه من قيده في قائمة الفريق بانتقالات يناير المقبلة أو توجيه الشكر للاعب.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة خلال ساعات، قادماً من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخراً بسبب توقف الدوري على خلفية الإجندة الدولية .

وسافر كولر إلى بلاده عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ليحصد المارد الأحمر 3 نقاط أخرى في بطولة الدوري، ويعود المدرب السويسري لإستئناف بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري .