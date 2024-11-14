شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف منتخب مصر في شباك الرأس الأخضر قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الرأس الأخضر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر أقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

أهداف المواجهة الأخيرة



وشهدت آخر مواجهة بين منتخب مصر والرأس الأخضر، تحقيق الفراعنة فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

ويواجه منتخب مصر فى السادسة مساء غد الجمعة، مع الرأس الأخضر، على ملعب "كاب فيردى الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتى تذاع على قنوات "beIN SPORTS" الناقلة الحصرى لتصفيات أمم أفريقيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدى سليمان محمد عواد- مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدى فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفى خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.