شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الأهلي بتسجيل 26 لاعبا في قائمة لقاء نصف نهائي الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي إخطارا من فيفا يبلغه فيه بأحقيته في ضم 26 لاعبا لقائمة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض مباراته في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر المقبل.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر المقبل في قطر.

وأكد فيفا في خطابه للأهلي بأن القائمة المسموح بقيدها هي 26 لاعبا، على أن يتواجد 23 لاعبا فقط في قائمة المباراة، ويتم استبعاد 3 لاعبين من القائمة المسافرة إلى قطر.

ومن المقرر أن يعقد الأهلي اجتماعا مع الفيفا خلال الأيام المقبلة للاتفاق على التفاصيل الخاصة بمباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية، ويتوج بكأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.