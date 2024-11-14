شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائي كأس ماليزيا للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الرباعي المصري، أمينة عرفي، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، وكنزي أيمن، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس ماليزيا للإسكواش، التي تقام خلال الفترة بين 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز أمينة عرفي على جيسيكا تورنبل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-5.

فوز كنزي أيمن على كا يي لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-8.

فوز يوسف سليمان على رويانسوك بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 4-11, 11-8.

فوز يوسف إبراهيم على كوان لو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-6.

هزيمة يحيى النوساني أمام راميت تاندون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 14-12, 5-11, 11-4.

هزيمة نور هيكل أمام سيفا سينجاري بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-9.

هزيمة علي حسين أمام جون كاميلو بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 9-11, 11-6, 11-6.