شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع زيزو لتجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع أحمد مصطفى زيزو، للوصول الى اتفاق لتجديد تعاقده مع الأبيض، خاصة وأن عقده مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويسعى مسئولو الزمالك للاتفاق مع اللاعب وحسم الأمر قبل انتهاء فترة التوقف، بسبب ارتباط المنتخب بالمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا، على أن يتم عقد الجلسة مع اللاعب ووالده بعد فترة التوقف الدولى، ومن ثم التجديد حال الوصول إلى اتفاق و توقيع عقود التجديد.

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 شهور)، حيث يرغب النادي في الاطاحة بأحد لاعبيه الأجانب في الشتاء المقبل.

وكان زيزو على طاولة صفقات الشباب في صيف 2023 قبل أن يرفض الزمالك عرض "الليوث" ويُفضل الاحتفاظ باللاعب.