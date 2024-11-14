ماذا قدم المحترفون هذا الموسم بعد الانضمام لمنتخب مصر؟ إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - اختار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، 4 محترفين فقط استعدادا لمواجهتى الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

وضم حسام حسن كلا من عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطرى، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسى، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى.



ماذا قدم المحترفون هذا الموسم بعد الانضمام لمنتخب مصر؟

ونستعرض فى التقرير التالى ماذا قدم المحترفون هذا الموسم بعد الانضمام لمنتخب مصر..



أرقام المحترفين

ونجح منتخب مصر فى التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدى سليمان محمد عواد- مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدى فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفى خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.