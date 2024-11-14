شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يحلمون بالظهور الأول مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم 4 لاعبين في الظهور الأول بقميص منتخب مصر، أمام الرأس الأخضر في المباراة المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب.

وضم حسام حسن 4 وجوه جديدة لأول مرة في معسكر المنتخب الحالي لمباراتى الرأس الأخضر وبوتسوانا، وهم كل من طاهر محمد طاهر ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد ربيعة ، وحسام عبد المجيد، وعودة عمر كمال عبد الواحد إلى المنتخب الوطني لأول مرة تحت قيادة حسام حسن.

ويحلم الرباعى بالمشاركة لأول مرة مع منتخب مصر بقيادة حسام حسن، حيث سبق أن لعب عمر كمال عبد الواحد مع المنتخب المصرى في 22 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، بينما شارك طاهر محمد طاهر مع المنتخب في مباراة واحدة كانت أمام تونس، فيما لم ينضم الثنائى محمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد ربيعة من قبل مع المنتخب، وفى حالة مشاركة الثنائى ستكون الظهور الأول لهم مع الفراعنة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدى سليمان محمد عواد- مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدى فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفى خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.