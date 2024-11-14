شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسة مع الأهلي بعد العودة من سويسرا لمناقشة صفقات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع إدارة الكرة بالقلعة الحمراء لمناقشة ملف الصفقات المنتظر أن يبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في صفوف الفريق الأحمر.

ويعود مارسيل كولر إلى القاهرة اليوم الخميس لقيادة تدريبات الأهلي غدا الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز على زد بهدف نظيف في الجولة الثانية للدوري.

ويناقش كولر مع إدارة الأهلي ملف الصفقات الجديدة، حيث يرغب في ضم ثنائي أجنبي أحدهما مهاجم والآخر جناح، كما قد يتطرق الاجتماع للحديث عن معاودة التفاوض مع التونسي محمد علي بن رمضان، وإمكانية ضم مدافع جديد، لاسيما مع تعرض 3 مدافعين وهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري للإصابة، وعدم وضوح الرؤية بشأن بقاء يوسف أيمن أو رحيله.

ومن المنتظر ان يتم التعاقد مع مدافع محلي حال استقر كولر بشكل نهائي على تدعيم هذا المركز، ويوجد أكثر من لاعب مرشح أبرزهم مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي زد.