شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجهز صلاح محسن لمواجهة الزمالك بعد أزمته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

يجهر الجهاز الفنى لفريق المصرى بقيادة على ماهر، صلاح محسن لاعب الفريق لمواجهة الزمالك المقبلة فى الدورى بعد انتهاء أزمته الأخيرة على خلفية حادت التصادم .

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي المصري، لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

قررت جهات التحقيق صرف اللاعب صلاح محسن وسائق السيارة الآخرى من داخل سرايا نيابة التجمع بعدما تنازل الطرفان عن المحاضر المقدمة منهما وتصالحوا فى القضايا المقدمة منهم .

وكشفت التحريات الأولية لحادث تصادم اللاعب صلاح محسن، أن سيارته اصطدمت بسيارة شخص آخر أثناء دوران بأحد الطرق بمنطقة التجمع الأول مما أدى تهشم أكصدام سيارته وفانوس السيارة الآخرى وبعض التلفيات في الجزء الأمامى للسيارتين.