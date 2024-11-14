شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز 80 مليون جنيه لشراء يحيى عطية الله نهائيا..ويجدد لطاهر 3مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد الليثى استعداد مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة للتفاوض الرسمي مع نادي سوتشي الروسي من أجل تفعيل عقد شراء المغربي يحيى عطية الله بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " تعاقد الأهلي الصيف الجاري مع يحيى عطية الله من النادي الروسي مقابل 250 ألف يورو لمدة موسم على سبيل الإعارة ، على أن يكون من حق الأهلي شراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو أي ما يقرب من 80 مليون جنيه مصري ويرغب الأهلي في تفعيل عقد الظهير المغربي بعدما قدم أوراق تألقه مع الفريق بشكل واضح الفترة الماضية ".

وعلي جانب آخر ، أكد الليثي ، أن مسئولو النادي الأهلي قرر تجديد عقد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمدة ثلاثة مواسم ، بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ومارسيل كولر المدير الفني لاسيما وأن اللاعب يُقدم عروض جيدة هذا الموسم مع الفريق بشكل استحق معه الإنضمام للمنتخب الأول في معسكره الحالي.

وأوضح الليثى " تجديد عقد طاهر محمد طاهر مقابل 12 مليون جنيه في الموسم الأول و13 في الموسم الثاني و14 في الموسم الثالث وسينتهي عقد اللاعب في صيف 2028 وأنتقل طاهر للأهلي صيف 2020 قادماً من المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم ".