شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: من حق الزمالك مقاضاة كهربا فى أزمة الشيك والان مع تفاصيل الخبر

أكد الاعلامى أحمد شوبير أن غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، المستحقة لـ نادى الزمالك كانت 2.4 مليون دولار تقريبا.

وأضاف شوبير في برنامج " مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير أون تايم سبورت، أن الغرامة كانت تقريبا 76 مليون جنيه بسعر الدولار الرسمي وقتها، تسلم الزمالك مبلغ 70 مليون جنيه في الحساب، وباقى المبلغ الستة ملايين بشيك حصل عليه الزمالك على كهربا.

وأضاف أن الزمالك قال أنه حصل على أمواله " قيمة الغرامة" بالكامل، وهذا صحيح لأن معه شيك فعلا، ووقت صرف الشيك لم يجد الزمالك رصيد فقام بتحرير محضرا أمس.

وقال شوبير:" تصرف الزمالك صحيح أن يضمن كل حقوقه، والزمالك حاول التواصل مع كهربا لكن لم يحدث تواصل مباشر، وكان الاتفاق أنه بعد شهرين من الأزمة يتم سداد المبلغ ، وأمهلوه أكثر من مهلة لكن كل مرة لايوجد رصيد، لذلك الزمالك عمل المحضر على كهربا، مضيفا أن اللاعب من جانبه أكد أنه تفاجأ و الأمور سيتم حلها قريبا.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إدارة نادى الزمالك، لإثبات تأخر محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فى سداد أقساط الغرامة المستحقة عليه لنادى الزمالك، والموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ولجأت إدارة نادي الزمالك، إلى إثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، فى تسديد أقساط الغرامة المستحقة عليه للنادى، فى محضر رسمى بقسم شرطة مصر القديمة (محل إقامة اللاعب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.