شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس نادى كفر الشيخ: اللاعب محمد شوقى على أجهزة التنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجدى الزواوى عضو مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، أن اللاعب محمد شوقى لازالت حالته صعبة بعد توقف عضلة القلب مساء أمس الأربعاء ، مشيرا إلى أنه متواجد حتى الآن على جهاز التنفس الصناعى ويصعب نقله إلى أى مستشفى آخر.

كما أكد عضو مجلس إدارة نادى كفر الشيخ فى تصريح لبرنامج " صباح أون " على أن اللاعب يعانى من جلطة فى القلب ونزيف إلى القلب، مشيرا إلى أنه كان يمتثل إلى نظام رجيم لإنقاص وزنه خلال الفترة الأخيرة .

وكان اللاعب وصل إلى المستشفى بعد توقف عضلة القلب، وتم إجراء إنعاش قلبى رئوي، لتعود عضلة القلب للعمل، وبعدها توقفت للمرة الثانية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي للمرة الثانية، وعادت عضلة القلب للعمل، واللاعب حاليا بالعناية المركزة متصل بجهاز التنفس الصناعى وتحت العناية والملاحظة الفائقة.