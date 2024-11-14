شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا من 14 إلى 26 نوفمبر المقامة بالإسماعيلية والمؤهلة لكاس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

عبدالمنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى.



قائمة منتخب مصر للشباب

ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، مباراة قوية أمام نظيره المغربى، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجارى والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التى تم إسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجارى.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت فى مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.