شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق الباب أمام عروض الشتاء ويستثني بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف عروض الشتاء أمام لاعبي الفريق الذين بدأت تصلهم عروض بشكل ودي قبل عرضها على الأهلي بشكل رسمي ، وجاء قرار الأهلي بعدما بدأ بعض وكلاء اللاعبين يتحدثون عن عروض تصل لأكثر من لاعب بالفريق.

ويأتى وسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية فى مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين تردد وصول عروض احترافية لهم، الأمر الذي جعل إدارة النادي تتخد قراراً بعدم البت في هذه العروض وتأجيلها لإنتقالات الصيف لأن الفريق ينتظره ارتباطات هامة في الموسم الجاري يأتي في مقدمتها، منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين ويستعد الفريق للمشاركة في دور المجموعات بها خلال نوفمبر الجاري، كما يخوض الأهلي منافسات محلية قوية بالإضافة إلى الإختبار الأقوى والأهم وهو خوض فعاليات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ.



ووفقاً لهذه الإرتباطات فقد قررت لجنة التخطيط للكرة عدم مناقشة اي عروض خارجية تصل لأي لاعب بالفريق بإستثناء الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي يواجه مشاكل خلال الفترة الأخيرة مع مارسيل كولر المدير الفني بسبب عدنم مشاركته في المباريات بإنتظام، ولا يمانع الأهلي أو المدير الفني في رحيل اللاعب وهي نفس رغبة الأخير حيث رحّب بإنهاء تجربته الأهلاوية في يناير المقبل.

