شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعد الجزيري بالعودة لحساباته فى الزمالك بشرط والان مع تفاصيل الخبر

وعد جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، سيف الجزيري لاعب الفريق بعودته لحساباته الفنية مرة أخري وتواجده في الترتيب الأول للمهاجمين كما كان في وقت سابق بشرط إثبات جدارته في التدريبات الجماعية وبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة.

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التي أقيمت مؤخرا ، عقد جلسة سريعة بين المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز والدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، في وجود أحمد مجدي المدرب المساعد، لانهاء الخلاف بينهما.

وتفاقمت أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك بعدما قرر الجهاز الفنى بقيادة جوميز استبعاد اللاعب من مواجهة سموحة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى، بعدها ابدى اللاعب غضبه الشديد من قرار المدرب.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً خاصاً للتونسي سيف الجزيري، على هامش التدريبات الجماعية ، وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.