شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يلتقى الجزائر فى الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، نظيره الجزائرى، فى الخامسة مساء اليوم الخميس بالجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما والمقامة حاليا فى المغرب.

وتلقى المنتخب الخسارة بنتيجة 5 - 1 أمام المغرب فى افتتاح مشوار الفراعنة الصغار بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما.

وعقد أحمد الكاس وجهازه جلسات مكثفة مع اللاعبين لتأهيلهم نفسيا بعد الخسارة أمام المغرب وطى هذه الصفحة سريعا، خاصة وأن الفريق مازال أمامه فرصة للتعويض والتأهل لنهائيات أمم أفريقيا فى حالة الفوز فى المباريات الثلاث المقبلة أمام الجزائر وتونس وليبيا.

وأكد أحمد الكاس، المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن جميع اللاعبين لم يكونوا فى حالتهم الفنية خلال مباراة المغرب، مضيفا فى تصريحاته عقب المباراة، أن الجهاز الفنى للمنتخب بالكامل يتحمل مسئولية الهزيمة فى اللقاء.

وأشار المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين، إلى أن الجميع سيقاتل من أجل الحفاظ على حظوظ المنتخب فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحا أن هناك بعض اللاعبين كانوا أساسيين مع المنتخب فى الفترة الأخيرة، وتم استبعادهم بسبب مشكلة التسنين، ومشددا على أن لديه ثقة كاملة فى الله ثم جميع اللاعبين على بذل قصارى جهدهم من أجل العودة من جديد فى اللقاءات المقبلة.