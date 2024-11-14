شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يحرس عرين الزمالك فى مباراة النصر الليبي والان مع تفاصيل الخبر

يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمحمد صبحي في حراسة مرمى القلعة البيضاء في مباراة النصر الليبي المقرر لها غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الفريق الليبي.

ويرغب جوميز فى انتهاز فرصة عدم وجود محمد عواد لارتباطه بالتواجد في صفوف المنتخب الوطني فضلاً عن أن المباراة ليست في بطولة،لمنح الفرصة لمحمد صبحي وتجهيزه للفترة المقبلة،خاصة أن الحارس ابتعد عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.

ويتغيب عن السفر مع الفريق كلا من أحمد مصطفى زيزو، مصطفى الزنارى، محمد حمدى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، سيدى ندياى،حيث يعانى زيزو من مزق فى العضلة الخلفية، من الدرجة الأولى، بينما يشكو محمد حمدى جزع فى الرباط الخارجى للركبة.

ويواصل محمد عبد الشافى وأحمد حمدى التأهيل من الرباط الصليبى، بينما يخوض سيدى ندياى تدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن يشارك مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الدولى؛ بسبب الإصابة أيضا، وكذلك الزنارى.

ووافق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.