شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عماد متعب يقود منتخب مصر لمباراة فاصلة بهدف قاتل في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم من عام 2009، سجل عماد متعب نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، أحد أغلى الأهداف في تاريخه عندما قاد الفراعنة للمباراة فاصلة مع منتخب الجزائر لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2010.

وسجل عماد متعب الهدف الثانى في شباك الجزائر ليهتز استاد القاهرة الدولى في إطار تصفيات كأس العالم 2010، قبل أن يتعرض للهزيمة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بالسودان بهدف نظيف.

وتحدث عماد متعب، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن كواليس هدفه القاتل في مرمى منتخب الجزائر فى تصفيات كأس العالم 2010 قائلا، "هدفي في مرمى الجزائر أكثر هدف أشاهده لأنه كان مؤثر بشكل كبير، فرحة الجماهير كانت لحظات رائعة للغاية بعد الهدف".

وقال جلاد الحراس تعقيبا على الهدف في تصريحات تليفزيونية بوقت سابق: "تليفوني باظ بسبب العدد الكبير من الاتصالات التي وصلتي بعد الهدف".

وتمكن المنتخب المصرى من تقديم واحدة من أروع مبارياته على مدار التاريخ، عندما فاز على نظيره الجزائرى بهدفين دون رد فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 ليعلن وصوله لمباراة فاصلة مع محاربى الصحراء قبل أن ينتهى الحلم بهدف عنتر يحيى الذى أفقد الفراعنة فرصة الوصول لمونديال 2010 .