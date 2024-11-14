شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة كاب فيردى بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مرانه الأخير اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراة كاب فيردى غدا الجمعة، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب والتى تقام خارج الديار، على ملعب نجيل صناعى.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولى فى شهر نوفمبر الجارى، إذ يخوض مباراتين فى الجولتين الخامسة والسادسة فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردى خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدى سليمان محمد عواد- مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدى فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفى خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.