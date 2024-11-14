شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى نظيره المغربي فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فى الجولة الافتتاحية لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

ويسبق هذا اللقاء مواجهة أخرى بين الشقيقين ليبيا وتونس الساعة الخامسة مساء الخميس، وتشهد البطولة افتتاحًا تم التجهيز له بين اللجنة المنظمة والاتحادين المصري وشمال أفريقيا للظهور بشكل لائق.

واختتم منتخب الشباب تدريباته أمس الأربعاء بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس، استعدادا للقاء نظيره المغرب اليوم الخميس، الساعة الثامنة مساءً، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتعد مباراة منتخب مصر والمغرب واحدة من المواجهات الصعبة فى ظل التنافس المتبادل بين الدولتين على زعامة الكرة الأفريقية سواء فى المنتخبات الكبار أو الشباب والناشئين، وقد شهدت المواجهات الأخيرة تفوقا مغربيا فى المواجهات المباشرة بالبطولات المختلفة ولذلك فالكثيرون يعتبرون لقاءات مصر والمغرب بمثابة قمم كروية فى المواجهات الإفريقية العربية بما فيها لقاءات الأندية فى البلدين الشقيقين.