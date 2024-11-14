شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن 8 لاعبين في الأهلي خلال مباريات الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تقريراً من جهازه المعاون عن لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين حالياً مع منتخبات بلادهم خلال منافسات الأجندة الدولية ، حيث يتواجد السداسي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر ومروان عطية مع منتخب مصر الأول، فيما يتواحد وسام أبو على مع منتخب فلسطين، كما يتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب ، ويرغب المدير الفني في الوقوف على مستوى اللاعبين الثمانية الدوليين خلال الأجندة الدولية ومعرفة حجم مشاركتهم وأداؤهم خلال المباريات الدولية مع المنتخبات الوطنية.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف النادي الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .