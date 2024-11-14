شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه المغرب فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، مباراة قوية أمام نظيره المغربى، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجارى والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التى تم إسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجارى.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت فى مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

وأقام ميكالى معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوى يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتعتبر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم من أهم البطولات القارية التى تهدف إلى تطوير الناشئين واكتشاف المواهب الشابة، وتعتبر فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك بمنتخبات أخرى من المنطقة.

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، وأن تساهم فى اكتشاف مواهب جديدة ستمثل مستقبل كرة القدم فى المنطقة.