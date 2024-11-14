شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجرب بدلاء الزمالك فى مباراة اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

ينوي البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك ، الدفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء في المباراة التى تجمع الفريق مع النصر الليبى فى اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا السابق.

وتاتى نية جوميز بالاعتماد على البدلاء ،لاستغلال الحدث في منحهم الفرصة،وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات القادمة،خاصة أن المدرب يرغب في تكوين "دكة" قوية في حدود الإمكانيات المتاحة.

ويضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوميز على رأس أولوياته استغلال فترة التوقف الدولى والتى سيواجه خلالها المنتخب الوطنى منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، فى تجهيز المصابين ورفع كفاءة اللاعبين الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم.