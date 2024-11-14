شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل كاب فيردى لمواجهتها غدا بتصفيات أفريقيا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى كاب فيردي لمواجهتها فى السادسة مساء غد الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، ويترأس بعثة منتخب مصر المتوجهة لكاب فيردي، اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة.

وقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردى في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني أيضا إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

ويواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر الجمعة وبتسوانا داخل الأرض الثلاثاء.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

يلتقى منتخب مصر مع منتخب كاب فيردى فى الخامسة مساء الجمعة المقبل على ملعب "الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بـ مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان محمد عواد - مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفى فتحى - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (1)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (2)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (3)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (4)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (5)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (6)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (7)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (8)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (9)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (10)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (11)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (12)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (13)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (14)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (15)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (16)



وصول بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي (17)