شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواجهات قوية فى الجولة السابعة لدورى المحترفين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة بدورى المحترفين بإقامة الـ10 مواجهات في الثانية والنصف عصرا باستثناء لقاء الترسانة وطنطا المقرر إقامته بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الخامسة مساء .

فعلى ستاد طنطا يستضيف بلدية المحلة صاحب المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره منتخب السويس الذى يحتل المركز الذى يليه بنفس الرصيد من النقاط في مواجهة غاية في القوة والندية نظرا لحاجة الفريقين لنقاط المباراة من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب .



وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى القناة صاحب المركز الـ10 برصيد 8 نقاط مع وادى دجلة المتصدر برصيد 14 نقطة في مواجهة محفوفة بالمخاطر لأصحاب الأرض العائد من الخسارة الجولة الماضية أمام راية بثلاثية ، بينما يدخل الضيوف اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الترسانة بثلاثية ، كما يلتقى المقاولون العرب مع بروكسى يسعى فيها الذئاب للعودة للإنتصارات بعدما تقهقر ترتيب الفريق للمركز الثالث برصيد 11 نقطة ، بينما يحاول أبناء بروكسى تعويض خسارتهم الأخيرة برباعية أمام أبوقير للأسمدة وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز التاسع .



كما يستضيف الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط نظيره طنطا صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين في مواجهة صعبة للفريقين، فأصحاب الأرض عائدين من خسارة ثقيلة أمام دجلة بثلاثية ويحاولون العودة للإنتصارات سريعا من أجل العودة للمراكز الأولى من أجل المنافسة على الصعود للممتاز ، بينما يحاول أبناء السيد البدوى تحقيق الفوز الأول لهم في المسابقة للإبتعاد عن شبح الهبوط .



وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى كل من الداخلية وراية ، سبورتنج والمنصورة ، السكة الحديد وأبو قير للأسمدة ، كهرباء الإسماعيلية مع لافيينا ، بترول أسيوط مع ديروط ، وى وأسوان .