شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل تدريباته صباحا ومساء استعدادا لاستئناف مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته الصباحية والمسائية اليوم الخميس، استعدادا لاستئناف مبارياته في دورى nile بعد انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية لارتباط المنتخب بمباراتى كاب فيردى وبتسوانا.

ويسعى حمد إبراهيم لرفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية وذلك خلال فترة التوقف الحالية، والتدريب على فترتين الأولى في تمام الثامنة ثم يخوض مرانه المسائي في تمام الرابعة عصرا وذلك على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية.

من جانب آخر، يخوض الإسماعيلي، مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز اللاعبين تمهيدا لاستئناف مسابقة الدوري.

يبدأ الإسماعيلي مبارياته الودية بمواجهة نظيره 6 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، ويخوض الفريق ثاني ودياته بمواجهة نظيره زد، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب الأخير بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خوض مجموعة من الوديات خلال فترة التوقف بهدف الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين.