شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يجهز دكة بدلاء بتروجت بدنيا استعدادا لمباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، لاستغلال فترة التوقف الدولى لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في أول مباراتين أمام بيراميدز ومودرن سبورت في بطولة دورى nile.

ويأمل أن يكون كل اللاعبين على أتم استعداد من أجل الاستعانة بهم في المباريات المقبلة، ومنحهم الفرص للتعبير عن قدراتهم خلال المباريات الودية التي سيقيمها الفريق في هذه الفترة.

ويواجه فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، فريق حرس الحدود السبت المقبل، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى بعد انتهاء الاجندة الدولية.

وطلب سيد عيد من جهازه الإدارى توفير مباراة ودية أخرى لتجهيز اللاعبين فى فترة التوقف الدولى بشكل قوى لمواصلة الأداء المميز الذى ظهر عليه الفريق حتى الآن فى الدورى.

وتعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع موردن سبورت فى المباراة الثانية، ليجمع الفريق نقطتين وضعهتها فى المركز التاسع من ترتيب دورى nile لكرة القدم.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، المقرر لها الأحد 24 نوفمبر الجارى على استاد الإسماعيلية.