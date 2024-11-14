الامارات | مؤثر عبر «يوتيوب» يثير الغضب في الملاعب الأرجنتينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغضب نادي ديبورتيفو ريسترا الأرجنتيني مجتمع كرة القدم في البلاد، بعد اختياره مؤثراً بلا خبرة احترافية ضمن تشكيلته الأساسية في مباراة بدوري الدرجة الأولى.

واختار النادي صانع محتوى على «يوتيوب»، يُدعى سبرين، للمشاركة في مباراة أمام متصدر الدوري فيليس سارسفيلد، الإثنين الماضي، قبل أن يُستبدل بعد 78 ثانية من دون أن يلمس الكرة.

ويتابع سبرين نحو 15 مليون شخص على قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حققت تغريدة ريسترا على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، التي تعلن عن وجود سبرين في التشكيلة، نحو 3.4 ملايين مشاهدة، مقارنة ببضعة آلاف فقط للمباراة العادية، وانتقدت شخصيات كرة القدم في الأرجنتين النادي بشدة.