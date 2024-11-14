شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية إمام عاشور للمشاركة فى التدريبات بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية إمام عاشور لاعب وسط الفريق للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي عقب عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب مباراة زد في الدوري.

واشتكى إمام عاشور من إجهاد في العضلة الخلفية وتم استبداله في مباراة زد، وبعدها أدى اللاعب برنامج تأهيلي بمعرفة الجهاز الطبي وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

على جانب آخر، فتح مسئولو النادي الأهلي ملف عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي.