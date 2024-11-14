شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي باتشوكا: طموحاتنا كبيرة فى إنتركونتيننتال والأهلي يمتلك لاعبين مميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أرماندو مارتينيز، رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، أن فريقه يتطلع بشدة للمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، معربًا عن سعادته بتمثيل المكسيك في هذه البطولة العالمية.

وأشار مارتينيز في تصريحات تلفيزيونية مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج "رقم 10"، إلى أن المباراة الافتتاحية لفريقه ستكون صعبة للغاية، خاصة أن المنافس سيكون بطل أمريكا الجنوبية، مضيفًا أن مواجهات الفريقين دائماً ما تتسم بالتنافسية الشديدة.

وأوضح رئيس نادي باتشوكا أن فريقه استغل توقف الدوري المكسيكي للاستعداد بشكل مثالي للبطولة، مؤكداً أنهم سيسافرون إلى قطر مبكرًا من أجل التأقلم مع الأجواء والظروف المناخية.

وعن احتمالية مواجهة الأهلي المصري، قال مارتينيز إن الأهلي فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين وجماهير عريضة، مؤكداً أن أى مواجهة مع الفريق الأحمر ستكون قوية للغاية.

وأكد مارتينيز أن السفر إلى قطر مكلف للغاية بالنسبة لجماهير باتشوكا، لذلك لا يتوقع قدوم عدد كبير من المشجعين لدعم الفريق خلال البطولة.

وعن وضع فريقه في الدوري المكسيكي، أشار مارتينيز إلى أن الفريق يمر بمرحلة صعبة بعد فشله في التأهل إلى الدور المقبل، مؤكداً أن كأس الانتركونتنتال ستكون فرصة مناسبة لتصحيح المسار.

واختتم مارتينيز تصريحاته بالتأكيد على أهمية الجوائز المالية للبطولة، لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي هو الفوز باللقب وصناعة التاريخ لنادي باتشوكا.

في سياق متصل، استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف النادي الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .