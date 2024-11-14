شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يبدأ فى إلقاء محاضراته كأول محاضر أفريقى لمدربى الحراس بآسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عصام الحضري، حارس ومدرب منتخب مصر السابق، المشاركة في إلقاء محاضرات لمدربي حراس المرمى تحت إشراف الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، ليصبح أول محاضر من أفريقيا يتواجد في ذلك المنصب.

ويسعى عصام الحضري، الحارس الدولي السابق، إلى نقل خبراته الواسعة لأجيال جديدة من مدربي حراس المرمى، حيث يشارك حالياً في الإمارات كأول محاضر أفريقى فى دورات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مما يمثل خطوة مهمة في تطوير مستوى حراسة المرمى في القارة الآسيوية.

وتقام دورة محاضرات لمدربي حراس المرمي حاليًا في الإمارات حتى الإثنين المقبل، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان عصام الحضري نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" مجموعة من الصور أثناء حضوره للمحاضرات في الإمارات، وكتب عليها: "نحن هنا في الإمارات لنكون أول محاضر من أفريقيا في الاتحاد الآسيوي، خطوة أخرى للأمام، لا نقف أبداً دائماً خطواتنا للأمام، هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية فنية، حيث أصبحنا نؤهل المدربين ليصبحوا أفضل وأميز".

وتوجه الحضري بالشكر لكل من ساهم في هذه الخطوة وفي مقدمتهم جمال الحساني مدير التعليم والتطوير بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والدكتور زكريا العوضي.

الحضري كان قد تولي منصب مدرب الحراس في منتخب مصر الأول مع البرتغالي كارلوس كيروش، ثم مع البرازيلي ميكالي في منتخب مصر الأولمبي، وأخيرا كان يتولي نفس المنصب مع الأرجنتيني هيكتور كوبر في منتخب سوريا.