شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد أول مران فى ليبيا استعدادا لمواجهة النصر والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض الأبيض لمرانه اليوم الخميس في السادسة مساءً استعدادا لمباراة النصر الليبي الودية.

ومن المقرر أن تتوجه حافلة فريق الزمالك إلى ملعب التدريب في الخامسة والنصف مساءً، فى ظل قرب المسافة بين الملعب وفندق الإقامة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية. ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدا الجمعة المقبل في مهرجان اعتزال خالد حسين.