شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كفر الشيخ: اللاعب محمد شوقى سقط بشكل مفاجئ وحالته صعبة والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد الحميد مصطفى، رئيس نادى كفر الشيخ، أن اللاعب محمد شوقى سقط بشكل مفاجئ فى مباراة القزازين. وقال رئيس كفر الشيخ فى تصريح لبرنامج "ملعب أون" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أن سيارة الإسعاف لم تكن مجهزة وحالة اللاعب حرجة نظرا لتوقف عضلة القلب لمدة 45 دقيقة، مناشدا وزير الصحة بتوفير سيارات إسعاف مجهزة بجهاز الصدمات.

وكان اللاعب وصل إلى المستشفى بعد توقف عضلة القلب، وتم إجراء إنعاش قلبى رئوي، لتعود عضلة القلب للعمل، وبعدها توقفت للمرة الثانية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي للمرة الثانية، وعادت عضلة القلب للعمل، واللاعب حاليا بالعناية المركزة متصل بجهاز التنفس الصناعى وتحت العناية والملاحظة الفائقة.