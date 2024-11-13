شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات طائرة الزمالك عن التتويج بجائزة فاطمة بنت مبارك : "هذا من فضل ربى " والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك عن سعادته عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك " عقب تتويج الفريق بجائزة فاطمة بنت مبارك بالإمارات .

و كتب فتحى عبر صفحته :" الحمد لله .. هذا من فضل ربى ".

حصد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.

وضمت قائمة الترشيحات كل من: "نادي الزمالك (مصر)، نادي بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (من الإمارات)".

ومثل نادي الزمالك في الحفل الذي أقيم في الإمارات كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ونورا عزمي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات".