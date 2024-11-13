شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: لا خلافات مع شيكابالا وجوميز يثق فى إمكانياتى والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر منسي مهاجم الزمالك إن شيكابالا قائد الفريق من أساطير الكرة المصرية، مؤكداً أنه لا يوجد معه أي خلافات وما يثار حول هذا الأمر غير صحيح.

أضاف منسي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك:" شيكابالا أخي الأكبر ولا يوجد أي خلافات معه وهو من أساطير الكرة المصرية وأحترمه وأقدره جداً وكل ما يثار عن وجود خلافات معه غير صحيح".

تابع:"الحمد لله أسير بخطى ثابتة مع نادي الزمالك من أجل إسعاد جمهور القلعة البيضاء وتوقعت البدء بشكل أساسي في مباراة سموحة وربنا أكرمني بالتسجيل".

وأكمل:" لدينا مباراة مهمة أمام النصر الليبي وبعد ذلك الدوري وسأركز فيهم لتقديم أفضل مستوى لدى وأعد جماهير القلعة البيضاء أننى سأبذل قصارى جهدي الفترة القادمة من أجل جلب البطولات للقلعة الحمراء".

وواصل:" جوزيه جوميز مدرب كبير جداً ودائماً يمنحني الثقة، وأشكره على ذلك ويتعامل مع اللاعبين جيدا وأكذلك أشكر عبد الواحد السيد مدير الكرة الذى يتعامل معنا كأخ".