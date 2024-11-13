شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يكشف تفاصيل حادث صلاح محسن وتطورات الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي تفاصيل حدث التصادم الذي وقع بين سيارة صلاح محسن وسيارة أخرى اليوم.

وأكد عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، في تصريحات صحفية، أن اللاعب لم يدهس شابا كما أشيع في بعض وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة.

وكشف موسى أن الطرف الآخر الذى تصادم مع صلاح محسن طلب من اللاعب إصلاح سيارته لكن صلاح محسن رفض وطلب حضور الشرطة.

وأتم تصريحاته بأن اللاعب والطرف الآخر يتواجدان الآن في أحد أقسام التجمع الأول في انتظار تحويلهما إلى النيابة وهناك سيتم التصالح وإنهاء الأمر.