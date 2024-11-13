شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم ملف تجديد عقد الشناوي بعد التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد محمد الشناوي قائد الفريق عقب نهاية التوقف الدولي الحالية، في ظل تواجد اللاعب في معسكر منتخب مصر الحالي استعدادا لخوض مباراتي بتسوانا وكاب فيردي في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وفتح مسئولو النادي الأهلي باب التفاوض مع الشناوي من أجل تجديد عقده وتم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن تجديد العقد، لاسيما وأن هناك تقدير من جانب مسئولي النادي للقائد تقديرا لعطائه مع الفريق وتضحياته من أجل البقاء مع ناديه في وقت سابق.

وينتظر مسئولو الأهلي عودة الشناوي من معسكر منتخب مصر لحسم ملف تجديد عقده وتوقيع العقد الجديد لمدة 3 مواسم، قبل أن تم الإعلان عن تجديد عقد قائد الأهلي.