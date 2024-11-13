شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة كفر الشيخ والقزازين بالقسم الثانى بسبب تعرض أحد اللاعبين لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حكم مباراة القزازين وكفر الشيخ بإلغاء المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى القسم الثانى (ب) وذلك عقب سقوط محمد شوقى مدافع فريق كفر الشيخ وتعرضه لأزمة قلبية فى الشوط الثانى من عمر اللقاء.

وقام لاعبو الفريقين بالتوجه الى مستشفى القزازين للاطمئنان على اللاعب محمد شوقى الذى يتعرض لحالة حرجة.

وانطلقت في الثانية والنصف عصر اليوم، ست مباريات في الأسبوع السابع للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يستضيف الصيد بالمحلة فريق نبروه ويحل كفرالشيخ ضيفا على مركز شباب القزازين ويلتقي دمياط مع مالية كفرالزيات ودكرنس مع بني عبيد وبايونيرز مع مركز شباب تلا وبيلا مع ميجا سبورت في الثانية.

في الملعب الفرعي باستاد غزل المحلة يستضيف الصيد بالمحلة المتصدر برصيد 13 نقطة بقيادة عبدالرحمن فهمي فريق نبروه الخامس برصيد تسع نقاط بقيادة محمد عبدالله.