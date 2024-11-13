شكرا لقرائتكم خبر عن نادي كفر الشيخ لليوم السابع: جهود طبية مكثفة لإنقاذ حياة محمد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد حمدي المدير الإداري لفريق كفر الشيخ، أن اللاعب محمد شوقي مدافع فريقه يخضع حاليا لصدمات كهربائية في غرفة العناية المركزة بالمستشفى لإنقاذ حياته بعد سقوطه في مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني ب.

وقال حمدي لليوم السابع أن اللاعب محمد شوقي قد سقط في المباراة بشكل مفاجئ خلال الشوط الأول من مباراة كفر الشيخ والقزازين دون أن التحام مع لاعب آخر، ونزل له الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمود بسيوني وتم نقله في سيارة الإسعاف إلى المستشفى التي تبعد عن ملعب المباراة بمسافة تقدر بدقائق قليلة.

وخضع اللاعب في المستشفى لجهود طبية مكثفة، لمحاولات إعادة النبض بشكل طبيعي للقلب، وحاليا اللاعب في العناية المركزة للخضوع للصدمات الكهربائية.

وأكد إدارة كفر الشيخ أن الجهود الطبية نجحت في استعادة النبض، لكن اللاعب في العناية المركزة ومحاولات انقاذ حياته حتى الآن.