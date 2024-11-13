شكرا لقرائتكم خبر عن زد يكتسح الاتحاد السكندرى 10-0 في الجولة السابعة بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد للكرة النسائية فوزا كبيرا على فريق الاتحاد السكندرى بعشرة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار ختام منافسات الجولة السابعة من دورى الكرة النسائية لكرة القدم، بعد تأجيلها من يوم الاثنين بناء على طلب الاتحاد.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 15 نقطة من 7 مباريات فاز في 5 مباريات وخسر مواجهتين، فيما توقف رصيد نادى الاتحاد السكندرى عند نقطة واحدة من 67 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 6 مواجهات.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على المعادى واليخت بستة أهداف مقابل هدفين، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقى المعادى واليخت عند النقطة 3.

وانتزع فريق الطيران فوزا صعبا من الجونة بهدف نظيف، رفع الطيران رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 9.

بينما تعادل فريق إبنى مع بالم هيلز بهدفين لمثلهما ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، رفع إنبى رصيده إلى 4 نقاط، فيما رفع بالم هيلز رصيده إلى 5 نقاط.

وجاءت نتائج مباريات الجولة السابعة كالتالى:

وادى دجلة 2/0 الزمالك

موردن سبورت 7 / 0 المصرى

المقاولون العرب 6 /2 المعادى واليخت

إنبى 2 /2 بالم هيلز

الجونة 0 / 1 الطيران

الاتحاد السكندرى 1 / 8 زد