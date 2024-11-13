شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى 2005 يفوز على الأهلى بثنائية نظيفة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2005 على نظيره الأهلى بثنائية نظيفة، وذلك خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

أحرز الأهداف كل من أنور عبدالسلام ومحمود سنجارى فى الشوط الثانى.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من محمد محمود فى حراسة المرمى، وعمر طارق ويوسف محمد وهانى بطرس ومحمد إيهاب فى خط الدفاع، عبدالرحمن كتكوت ( عبدالله حسن ) وعمر عبدالسميع ( محمد ابراهيم ) ونادر علاء ( حمادة صلاح ) وعمرو سعيد فى خط الوسط، ومحمد ياسر ( محمود سنجارى ) وحسن صابر ( أنور عبدالسلام ) فى الهجوم.

ويقود الفريق فنياً جهاز مكون من طارق جمال مدير فني، سيد إبراهيم مدرب عام، أحمد عبده مدرب حراس مرمى، محمد فوزى مخطط احمال، مصطفى بوكس أخصائى علاج طبيعى، محمد صالح مدير إدارى الفريق.