شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعالج إجهاد ناصر منسي والان مع تفاصيل الخبر

خاض ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج تأهيلي خاص على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

ويعاني اللاعب من إجهاد عضلي، وأدى ناصر منسي التدريبات التأهيلية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع أحمد مجدي المدرب المساعد قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

وشرح المدير الفني برنامج مران اليوم قبل السفر إلى ليبيا لخوض مباراة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

بينما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال بالنادي قيادة هذه الفقرة، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل السفر إلى ليبيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.