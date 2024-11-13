شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إلغاء مباراة كفر الشيخ والقزازين بعد أنباء وفاة اللاعب محمد شوقي (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثير الجدل حول مباراة كفر الشيخ والقزازين في دوري القسم الثاني ب، والتي شهدت بلع اللاعب محمد شوقي لسانه.

ألغى الحكم على الغزناوي حكم مباراة كفر الشيخ والقزازين، بالقسم الثاني ب، مباراة الفريقين في الدقيقة 81 بعد إخطاره بوفاة اللاعب محمد شوقي الذى سقط مغشيا عليه في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ولم يتسن التأكد من صحة نبأ الوفاة.

وسقط شوقي في الدقيقة 21 بعد بلع لسانه، وتلقى اسعافات وتم نقله للمستشفى، واستكمل الحكم المباراة حتى أخطره الجهاز الإداري في الدقيقة 80 من زمن المباراة بوفاة اللاعب، فألأغى المباراة بعد نزول عدد من الجماهير للملعب.

وعلى الفور أخطر الحكم لجنة الحكام الرئيسية ومراقب المباراة بإلغاء المباراة لوفاة اللاعب محمد شوقي.

من أكد المهندس عبد الحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن اللاعب محمد شوقي، يرقد الآن في غرفة العناية المركزة بمستشفى القزازين بدمياط، مشيراً إلى أن اللاعب أثناء مباراة كفر الشيخ مع فريق القزازين أصيب بأزمة قلبية، جرى نقله على أثرها للمستشفى. وأضاف أحمد الديباوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الأسبق، أنهم بالمستشفى، وما زال محمد شوقي على قيد الحياة، وهو الآن يرقد على أجهزة بغرفة العناية المركزة، ونأمل من الله أن يشفيه.

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