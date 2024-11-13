شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق الزمالك مع زيزو على تجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية تواصل مسئولو نادى الزمالك مع أحمد مصطفى زيزو ووالده، للاتفاق على تجديد التعاقد مع النادى ، خاصة وأن اللاعب ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

وعلم ”الخليج 365” ان أحد أعضاء مجلس الإدارة تواصل مع زيزو ووالده، و أبلغه اللاعب أن رغبته هي البقاء بالزمالك، وحال وصول عروض رسمية فإن الأولوية ستكون للزمالك، وقال والد زيزو لعضو المجلس أن زيزو مستمر مع الزمالك ورغبته الأولى هي الاستمرار مع الفريق الأبيض.

ولم يتم التطرق لأى أرقام تخص المقابل المالى للصفقة، أو وضع أي شروط للبقاء في ميت عقبة، و أخطر اللاعب ووالده عضو المجلس أن الكرة في ملعب مجلس الإدارة، على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال ساعات لحسم موقف اللاعب من التجديد بالاتفاق على المقابل المالى للعقد الجديد والذى من المقررأن يتم دعمه من أحد رجال الأعمال المنتمين للزمالك .

وكشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 شهور)، حيث يرغب النادي في الاطاحة بأحد لاعبيه الأجانب في الشتاء المقبل.