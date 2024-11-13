شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن مباريات دور الـ16 بكأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مباريات دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد للرجال المحدد لها يوم 18 مارس القادم .

وجاءت المباريات كالتالى ، سبورتنج مع دلفى والأهلى مع هليوبوليس واتحاد الشرطة مع الشمس والجزيرة مع البنك الأهلى وسموحة مع أصحاب الجياد وطلائع الجيش مع الطيران والعبور مع الزهور والقناة مع الزمالك .

وأسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 عن تأهل فريقى الأهلى والزمالك إلى دور الـ16 مباشرة والمحدد له يوم 18 مارس القادم.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر الجارى موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال بين الأهلى والزمالك فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.