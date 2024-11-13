شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفع أو الحبس" .. الزمالك عن تحرير محضر بعد تأخر كهربا في دفع غرامة فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن تأخر اللاعب محمود كهربا لاعب الأهلي، فى تسديد أقساط الغرامة المستحقة عليه للنادى، سبب فى تحرير محضر رسمى.

وقال المصدر لليوم السابع، اللاعب أمامه خيارين الدفع أو الحبس في حال عدم الالتزام بدفع الجزء المتبقي من قيمة الغرامة الموقعة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إدارة نادى الزمالك، لإثبات تأخر محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فى سداد أقساط الغرامة المستحقة عليه لنادى الزمالك، والموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ولجأت إدارة نادي الزمالك، إلى إثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، فى تسديد أقساط الغرامة المستحقة عليه للنادى، فى محضر رسمى بقسم شرطة مصر القديمة (محل إقامة اللاعب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى رئيس مباحث القسم بلاغا من إدارة نادى الزمالك، لإثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فى سداد أقساط الغرامة المستحقة عليه لنادى الزمالك، والموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.