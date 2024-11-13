شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة.. والدرندلي نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها اليوم لـ انتخابات اتحاد الكرة والمقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وتواجد محامي أبو ريدة اليوم بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح ، وتضم القائمة كلا من هاني ابو ريدة رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.